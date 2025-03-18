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Какие задачи стоят перед правительством в 2025 году? Рассказал Турчин после разговора с Президентом

18 марта 2025 18:02
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Внешняя политика и экономика – так в двух словах можно очертить обширный перечень тем, которые 18 марта обсуждали во Дворце Независимости. Президент принял с докладами премьер-министра Александра Турчина и главу внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Из наиболее актуального – формирование союзного рынка нефти и газа. Александр Лукашенко, общаясь с главой правительства, раскрыл некоторые детали недавнего визита в Россию. Не обошли стороной и внутреннюю повестку: инфляция, формула ценообразования и, конечно, главный страновой критерий – ВВП. 

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Какие задачи стоят перед правительством в 2025 году? Рассказал Турчин после разговора с Президентом -2

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: 
Максимально аккуратно некоторые дисбалансы, которые у нас присутствуют, надо немножко их подправить в экономике. Но это надо сделать, еще раз подчеркну, аккуратно, чтобы никто не почувствовал, ни субъекты хозяйствования, ни население. Поэтому это тоже очень важная задача, которая стоит перед правительством в течение этого года. 

Назначая Александра Турчина на должность премьер-министра, Президент дал ряд поручений. В том числе выработать формулу справедливого ценообразования. Цена вопроса – обеспечение социальных стандартов жизни каждого белоруса. Для Первого вопрос номер один. Подробности. 

До 1 апреля правительство Турчина должно представить концепцию формирования цены. Причем для премьера близка не только позиция экономического блока, но и производителей. Весьма кстати руководящий опыт на посту губернатора Минской области. Чтобы топ-управленцы не отрывались от земли, а знали проблемы регионов, эта кадровая концепция рокировок Александра Лукашенко. Без шоковых решений – стиль работы нынешнего состава правительства.

Какие задачи стоят перед правительством в 2025 году? Рассказал Турчин после разговора с Президентом -4

Александр Турчин: 
Да, есть макроэкономическая стабильность, есть рост. Иногда очень сложно найти этот баланс. Но мое личное мнение: выбирая между большим ростом и макроэкономической стабильностью, я бы выбирал второе. Мы должны обеспечить рост нашей экономики, ни в коем случае не навредив этой макроэкономической стабильности.

Подробности смотрите в видео. 

# Александр Лукашенко # Александр Турчин # Евгений Пустовой # Экономика

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