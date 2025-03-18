Проработка визитов, встреча с послами и саммит ЕАЭС – Лукашенко принял с докладом главу МИД

Расширение экспортного рынка, подготовка к зарубежным поездкам, встреча с послами и саммит ЕАЭС об этом Президенту доложил уже глава внешнеполитического ведомства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годовом графике белорусского лидера знаковые визиты в страны Азии. Многовекторная внешняя политика касается сотрудничества с Китаем, государствами Ближнего Востока и Африки, работы на площадке Евразийского экономического союза. В 2025 году мы председательствуем в этом интеграционном объединении, Минск готовится принимать саммит ЕАЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это и Крутого, и твоя задача. Я ведь пообещал, что мы серьезно вникнем в структуру и численное штатное расписание нашей комиссии евразийской для того, чтобы определиться, наконец, по зарплате и так далее. Это же будет лакмусовая бумажка для нас. Поэтому надо вникнуть. Если что, посоветоваться с Мясниковичем. У него знаний гораздо больше, чем у всех нас тут в Беларуси, чтобы ошибок не наделать, когда будем вносить предложения.

Вопрос номер один, который обозначил Александр Лукашенко для МИДа, – отчет по вопросам внешнеэкономической деятельности. Именно экономическая составляющая превалирует в оценке функционирования дипкорпуса. И Президент планирует провести совещание с белорусскими послами.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

С точки зрения того мероприятия, которое анонсировал Президент, – встреча с руководителями загранучреждений нашей страны, хочу сказать, что мы очень ответственно готовимся к подготовке этого мероприятия. Для того чтобы не только дать принципиальную оценку деятельности руководителей всех наших загранучреждений, это, кстати, очень важно, но не это главное, а для того, чтобы критически с участием высших должностных лиц нашего государства, руководителей отраслевых министерств, ведомств, конкретных крупных предприятий критически посмотреть на вопрос, что же нам мешает для дальнейшего развития экспортно-импортных операций с нашими партнерами.

В центре внимания Президента – четкое выполнение договоренностей и дорожных карт со странами дальней дуги. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: концентрироваться нужно на двух-трех направлениях сотрудничества, но доводить начатое до конца.