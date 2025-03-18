Новый премьер-министр развеял слухи о включении печатного станка в Беларуси

Договоренности с Россией по нефти и газу, рост ВВП и вопросы внутренней повестки. С первым докладом у Президента недавно назначенный глава правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр предметно доложил Президенту о текущей ситуации в экономике и обозначил некоторые концептуальные вопросы, связанные с разработкой программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку. Предложения глава государства одобрил. Назначая Александра Турчина на должность премьер-министра, президент дал ряд поручений. В том числе – выработать формулу справедливого ценообразования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Формула ценообразования. Формула, как мы ее называем, справедливости. Ты оппонировал тогда, будучи губернатором. А сейчас, будучи председателем правительства, как на это смотришь? Но к 1 апреля мы пообещали народу, что мы эту формулу выработаем, которая не будет ни предпринимателей давить, производителей, не будет давить потребителей.

Смена правительства и обсуждение вопросов экономического блока всегда сопряжены с вероятностью эмиссии денег. Премьер Турчин в этом вопросе занимает осторожную позицию. Он развеял слухи о включении печатного станка в Беларуси.