Владимир Макей: мигранты не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

На линии границы находятся более 2 000 обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Этот человеческий и гуманитарный компонент сейчас имеет наибольшее значение. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра. Многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов не поддаются сомнению. И все это происходит прямо на глазах Евросоюза, который больше всех якобы ратует за права человека и менторски учит всех остальных их соблюдать.