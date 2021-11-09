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Владимир Макей: мигранты не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания

09 ноября 2021 18:59
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Новости Беларуси. Беларусь неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу по всем проблемным вопросам и призывала европейские государства отказаться от дискриминации в отношении мигрантов. С таким заявлением выступил глава белорусской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Макей: мигранты не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания-1

Игнорирование ситуации со стороны ЕС несет в себе высокие гуманитарные риски, прежде всего для беженцев –  подчеркнул Владимир Макей.  

Владимир Макей: мигранты не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
На линии границы находятся более 2 000 обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Этот человеческий и гуманитарный компонент сейчас имеет наибольшее значение. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра. Многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов не поддаются сомнению. И все это происходит прямо на глазах Евросоюза, который больше всех якобы ратует за права человека и менторски учит всех остальных их соблюдать.  

# Беженцы # общество # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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