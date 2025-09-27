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Советские саундтреки жили своей жизнью – сравниваем киномузыку из СССР и нашего времени

27 сентября 2025 13:10
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Добро пожаловать в мир кино, где музыка становится неотъемлемой частью сюжета, а песни не просто мелодиями, а настоящими шедеврами, которые живут в сердцах людей. 

Советские саундтреки жили своей жизнью – сравниваем киномузыку из СССР и нашего времени-2

Вера Ткаченко, корреспондент:
Сегодня мы поговорим с вами о том, как музыкальное оформление делает фильмы незабываемыми и почему некоторые песни становятся популярнее этих фильмов.

Советские саундтреки жили своей жизнью – сравниваем киномузыку из СССР и нашего времени-4

Советское кино подарило нам множество шедевров, где музыка играла ключевую роль. Такие песни, как «Песня про зайцев» и «Пять минут», стали народными шлягерами. Они звучат на праздниках, свадьбах и в каждодневной жизни.

Советские саундтреки жили своей жизнью – сравниваем киномузыку из СССР и нашего времени-6

Развлечения – это были фильмы тех лет. У нас не было ни интернета, ничего. Мы очень их любили. Они были очень просты и душевные.

Советские саундтреки жили своей жизнью – сравниваем киномузыку из СССР и нашего времени-8

Думаю, что те песни были шлягерами именно для старшего поколения. То есть они на них росли, и поэтому их исполняли, запоминали, пели, передавали в последующие поколения.

Советские саундтреки жили своей жизнью – сравниваем киномузыку из СССР и нашего времени-10

Я точно помню одну песню из «Бриллиантовой руки». Там шел Юрий Никулин и пел такую очень звонкую хорошую песню про зайчика. Она мне в детстве очень сильно запала в душу.

Советские саундтреки жили своей жизнью – сравниваем киномузыку из СССР и нашего времени-12

Мы вот любили собираться, даже просто с соседями. Сначала мы могли фильм пересмотреть, потом уже под баянчик родители пели, гуляли, а мы маленькие танцевали.

Подробности в видео.

# Кино # Музыка

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