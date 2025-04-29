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Путин: надо сделать всё, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению разрушительных идеологий

29 апреля 2025 17:23
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Что делать, когда в мире немало тех, кто пытается подменить факты о Второй мировой и переписать историю в собственных интересах? Когда чествуют нацистских преступников и сносят памятники героям-освободителям? Когда целые страны захватил вирус беспамятства?

И вот в этих невероятно опасных мировых обстоятельствах правда о Великой Отечественной войне – вот наша защита. И держать этот щит в своих руках – большая честь и огромная ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде. Город-герой принимает союзный форум «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в нем приняли участие президенты Беларуси и России. 

Путин: надо сделать всё, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению разрушительных идеологий-2

Владимир Путин, Президент России:
Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств. И, конечно, важно вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития. 

# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Беларусь-Россия

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