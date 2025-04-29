Путин: надо сделать всё, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению разрушительных идеологий

Что делать, когда в мире немало тех, кто пытается подменить факты о Второй мировой и переписать историю в собственных интересах? Когда чествуют нацистских преступников и сносят памятники героям-освободителям? Когда целые страны захватил вирус беспамятства?

И вот в этих невероятно опасных мировых обстоятельствах правда о Великой Отечественной войне – вот наша защита. И держать этот щит в своих руках – большая честь и огромная ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде. Город-герой принимает союзный форум «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в нем приняли участие президенты Беларуси и России.