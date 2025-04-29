«Правда о Великой Отечественной войне – наш щит!» Громкие заявления Лукашенко в России

Что делать, когда в мире немало тех, кто пытается подменить факты о Второй мировой и переписать историю в собственных интересах? Когда чествуют нацистских преступников и сносят памятники героям-освободителям? Когда целые страны захватил вирус беспамятства? И вот в этих невероятно опасных мировых обстоятельствах правда о Великой Отечественной войне – вот наша защита. И держать этот щит в своих руках – большая честь и огромная ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город-герой принимает союзный форум «Великое наследие – общее будущее». Сегодня в нем приняли участие президенты Беларуси и России. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Главы государств возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы и к могиле маршала Чуйкова, легендарного командующего 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда. И именно эта история стала поворотным моментом Великой Отечественной. Из города-героя Волгограда репортаж Алены Сыровой.

Брестская крепость, Пискаревское кладбище, Ржевский мемориал, Хатынь… Список мест, отражающих всю боль большой войны, пережитой советским народом на территории Беларуси и России, множество, там хочется молчать. Мамаев же курган – место по духу, о беспримерном упорстве. Наверное, именно поэтому так органично, что именно сейчас именно здесь, в бывшем Сталинграде, дети, правнуки и внуки тех, кто стоял на смерть, но отстоял жизнь других, вопреки мировым тенденциям, работают над сохранением единственной правды. Сталинград называют Родиной Великой Победы, которая, как известно, ковалась из миллиона других, но особое место, конечно, занимает та, что добыта в битве за Сталинград. После нее произошел коренной перелом в ходе войны. И советские войска теперь уже не отступали, а гнали врага со своей земли, очищали Европу от нацизма и шли на Берлин. Чтобы повернуть историю вспять, понадобилось 1 миллион 129 тысяч жизней только военных людей. 200 дней и ночей город, лежащий в руинах, сражался с самой подготовленной и оснащенной армией. Сражался как мог. А получилось героически, но тогда об этом едва ли думали. Такие, как, например, сержант Матвей Путилов, который, будучи тяжело раненным, в 42-м сжал в зубах провода и таким образом «починил» разрыв на линии связи военных.

Вот он, теперь уже на музейной панораме. Увековечен. Не забыт. На него и на таких, как он, смотрят и не верят, представляя себя. Сегодня бывший Сталинград – это Волгоград. Цветущий, солнечный, ветреный и мирный. По-особому праздничный в преддверии 80-летия Победы и, конечно, встречи высоких гостей. Владимир Путин пригласил нашего Президента в город на Волге, чтобы вместе почтить память героев и вместе принять участие в проходящем в эти дни патриотическом форуме. Но сначала на Мамаев курган.

Зал Воинской славы. По кругу на стенах высечены 7200 имен. Увековечена здесь память и 32 белорусов. Под тихую музыку Шумана, которая здесь не прекращаясь звучит, Александр Лукашенко и Владимир Путин склонили головы.

И, конечно, дань памяти маршалу Василию Чуйкову. Он командовал 62-й армией, героически оборонявшей Сталинград в течение 6 месяцев. Его, легендарного командира, уже во время пленарного заседания чуть позднее процитировал Александр Лукашенко.