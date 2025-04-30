Агрогородок Любишино Червенского района готовится к районным «Дожинкам»

Качество жизни в агрогородках Минской области с каждым годом растет. Сегодня сельчанам доступны те же услуги и условия, что и городским жителям. В 2025 году масштабно преобразится агрогородок Любишино Червенского района. Населенный пункт готовится принять районные «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благоустраивают территории не только представители коммунальных служб – к наведению порядка подключаются и местные жители.

За последние несколько лет двор на улице Спортивная в агрогородке Любишино заметно преобразился. К благоустройству территории приложили руку не только коммунальные службы, но и жители. Понимают, комфортные условия жизни – задача общая. Поэтому вместе убирают придомовую территорию, обновляют лавочки, высаживают цветы и ухаживают за растениями.

Лидия Неборская, жительница агрогородка Любишино:

Облагораживаем двор, все вместе. Стараемся поддерживать чистоту, чтобы у нас было красиво. Высаживаем цветочки, побелили деревья все вместе. Был субботник у нас.

В 2025 году Любишино принимает районные «Дожинки». Подготовка к празднику уже началась, специалисты приступили к обновлению фасадов зданий и дорог. Заменят покрытие на главных улицах.