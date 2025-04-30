В 2025 году в Узденском районе произошло 10 пожаров – погибли 5 человек

С начала 2025 года в Узденском районе произошло 10 пожаров, погибли 5 человек. По статистике, основная причина огненных ЧС – человеческий фактор. Поэтому профилактические рейды продолжаются. В этот раз маршрут безопасности прошел по населенным пунктам Узденского сельсовета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели совместно с работниками Минского областного управления провели масштабную работу по проверке жилфонда. Под особым контролем – социально уязвимые категории населения: это одиноко проживающие, пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи. Огнеборцы провели информационно-разъяснительную работу, напомнили о правилах пожарной безопасности и по необходимости установили пожарные извещатели.

Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по ЧС: Цель – предупреждение пожаров и гибели людей от них. Еще раз научить людей правилам пожарной безопасности, напомнить, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации, выявить небезопасные условия проживания, рассказать, что необходимо делать, как устранить в целях недопущения и предупреждения гибели людей.

Елена Герасимович, председатель Узденского сельского исполнительного комитета:

Еженедельно в течение года мы проводим сходы с гражданами каждого населенного пункта. На Узденском сельском исполнительном комитете 45 населенных пунктов. Вместе проводим с РОЧС, РУВД и другими субъектами профилактики.

Только за последние сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров. Погибших или пострадавших – нет.