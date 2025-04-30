«Дорогами памяти» – в Борисовском районе прошёл автопробег, посвящённый 80-летию Победы

«Дорогами памяти». В Борисовском районе прошел автопробег, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди участников – представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов. Колонна из автомашин проследовала по памятным местам, участники возложили цветы к мемориалам и заложили аллею сирени – как символ весны и Великой Победы. Продолжит тему Екатерина Ковальчук.

«Дорогами памяти». В этой колонне 60 машин. И один маршрут – Борисов – Зембин. С июля 1941 года до июня 1944-го территория находились под немецкой оккупацией. Эти годы стали временем потерь и горя. Искалеченные судьбы, стертые с лица земли населенные пункты. Нынешнее поколение бережно хранит память.

Екатерина Ковалихина:

Для нас очень важно, потому что мы многодетная семья и хотим сохранить мир и здоровье детей и будущего поколения. И чтобы все развивалось, цвело, пахло и было мирное небо над землей.

Олег Полоник:

Мы очень чтим и надеемся, что для всех граждан наших это будет знаком того, что они должны у себя в сердцах оставить данное событие. Также у нас еще самый маленький участник, наш сын, новорожденный. Мы надеемся, что он тоже в будущем присоединится к нашей позиции.