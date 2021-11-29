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В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей в номинации «За оперативность и объективность»

29 ноября 2021 17:20
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Новости Беларуси. Итоги работы за год. Программа «Минщина» нашего телеканала признана лучшей в освещении деятельности МЧС. Диплом «За оперативность и объективность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей в номинации «За оперативность и объективность»-1

В этой номинации наша программа становится лучшей не первый год. Это приятная закономерность. Торжественная церемония прошла в Миноблисполкоме. Награды вручил начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, который отметил значительный вклад СМИ в моментах профилактики.  

В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей в номинации «За оперативность и объективность»-4

Анна Куртасова, корреспондент СТВ:  
Конечно, мне как части команды «Минщина» СТВ очень приятно получить такую награду, спасибо сотрудникам МЧС, что нашу работу высоко оценили.  С сотрудниками МЧС всегда интересно работать. Наша задача – объективно и оперативно освещать информацию. Наши совместные материалы получаются информационными, интересными и полезными. Ведь лишний раз напомнить о правилах пожарной безопасности не будет лишним. Возможно, даже кому-то когда-то спасут жизнь.  

В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей в номинации «За оперативность и объективность»-7

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:  
От имени всего коллектива спасателей Минщины хотелось бы поблагодарить СМИ, редакцию программы «Минщина» за то взаимодействие, на которое мы всегда можем рассчитывать. Это достоверный, оперативный канал коммуникации, который позволяет гражданам знать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, не допускать паники, быть информированными. Это и есть та самая культура безопасности, к которой мы стремимся.  

Грамот и благодарностей удостоены еще свыше 10 наших коллег – представители республиканских, областных и  районных средств массовой информации.  

В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей в номинации «За оперативность и объективность»-10

Светлана Шатрун, главный редактор районной газеты «Нясвіжскія навіны»:  
Безопасность жизнедеятельности всегда находится в приоритете у нашего издания. У нас организовано тесное взаимодействие с районным отделом по чрезвычайным ситуациям, созданы два тематических проекта. Это «Служба спасения», которая рассказывает о буднях сотрудников РОЧС и имеющихся проблемах и мерах, принимаемых по их устранению. Еще один проект – детская страница – «Безопасное детство».  

В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей в номинации «За оперативность и объективность»-13

# Конкурс # общество # Анна Куртасова # Диана Железняк # Светлана Шатрун # Фотофакт

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