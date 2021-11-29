В конкурсе МЧС программа «Минщина» стала лучшей в номинации «За оперативность и объективность»

Новости Беларуси. Итоги работы за год. Программа «Минщина» нашего телеканала признана лучшей в освещении деятельности МЧС. Диплом «За оперативность и объективность», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этой номинации наша программа становится лучшей не первый год. Это приятная закономерность. Торжественная церемония прошла в Миноблисполкоме. Награды вручил начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, который отметил значительный вклад СМИ в моментах профилактики.

Анна Куртасова, корреспондент СТВ: Конечно, мне как части команды «Минщина» СТВ очень приятно получить такую награду, спасибо сотрудникам МЧС, что нашу работу высоко оценили. С сотрудниками МЧС всегда интересно работать. Наша задача – объективно и оперативно освещать информацию. Наши совместные материалы получаются информационными, интересными и полезными. Ведь лишний раз напомнить о правилах пожарной безопасности не будет лишним. Возможно, даже кому-то когда-то спасут жизнь.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

От имени всего коллектива спасателей Минщины хотелось бы поблагодарить СМИ, редакцию программы «Минщина» за то взаимодействие, на которое мы всегда можем рассчитывать. Это достоверный, оперативный канал коммуникации, который позволяет гражданам знать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, не допускать паники, быть информированными. Это и есть та самая культура безопасности, к которой мы стремимся.

Грамот и благодарностей удостоены еще свыше 10 наших коллег – представители республиканских, областных и районных средств массовой информации.