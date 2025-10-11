Премьеры и главные события. День работников культуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»

12 октября работники культуры Беларуси будут принимать поздравления с профессиональным праздником. Их работа – дарить творчество с экранов, на концертных площадках и театральных подмостках. Каждый день они приумножают культурное богатство нашей страны. С какими достижениями столица отметит день работника культуры? Эту тему обсудили участники ток-шоу «Большой город». Смотрите 12 октября в 10:00.

День работников культуры Беларуси. Творчество без границ. Каковы основные направления культурного взаимодействия Минска с другими странами? Где и как мы представляем свои возможности? Чем гордятся и к чему стремятся культурные люди?

Это прежде всего большой задел доверия на будущее.

Более 450 объектов историко-культурного наследия. У нас огромное количество учреждений культуры: театры, музеи, библиотеки.