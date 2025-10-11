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Премьеры и главные события. День работников культуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»

11 октября 2025 11:24
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12 октября работники культуры Беларуси будут принимать поздравления с профессиональным праздником. Их работа – дарить творчество с экранов, на концертных площадках и театральных подмостках. Каждый день они приумножают культурное богатство нашей страны.

С какими достижениями столица отметит день работника культуры? Эту тему обсудили участники ток-шоу «Большой город». Смотрите 12 октября в 10:00.

Премьеры и главные события. День работников культуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»-2

День работников культуры Беларуси. Творчество без границ. Каковы основные направления культурного взаимодействия Минска с другими странами? Где и как мы представляем свои возможности? Чем гордятся и к чему стремятся культурные люди?

Премьеры и главные события. День работников культуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»-4

Это прежде всего большой задел доверия на будущее. 

Премьеры и главные события. День работников культуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»-6

Более 450 объектов историко-культурного наследия. У нас огромное количество учреждений культуры: театры, музеи, библиотеки.

Премьеры и главные события. День работников культуры – смотрите в ток-шоу «Большой город»-8

31-й Международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 31 октября по 7 ноября. Это 8 конкурсных программ, две из которых можно будет увидеть в кинотеатре «Москва». 

Новые премьеры, международные события и главные тренды культурной жизни столицы.

«Большой город» на СТВ. Воскресенье, 12 октября, в 10:00.

# Культура Беларуси

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