ПВО РФ за ночь сбила 42 украинских беспилотника

Средства ПВО России нейтрализовали в течение ночи 42 БЛА ВСУ над российским регионами, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, что ночью с 10 на 11 октября ВС Украины совершили попытку атаковать объекты РФ. Для этих целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

ВС РФ осуществили перехват и уничтожение 19 БЛА в районе Волгоградской области, 15 беспилотников – на Ростовской областью, 3 – над Ульяновской, по 2 дрона – над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, а также 1 БПЛА – над Саратовской областью.

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