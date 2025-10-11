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ПВО РФ за ночь сбила 42 украинских беспилотника

11 октября 2025 11:11
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ПВО РФ за ночь сбила 42 украинских беспилотника-0

Средства ПВО России нейтрализовали в течение ночи 42 БЛА ВСУ над российским  регионами, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, что ночью с 10 на 11 октября ВС Украины совершили попытку атаковать объекты РФ. Для этих целей украинская сторона применила беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

ВС РФ осуществили перехват и уничтожение 19 БЛА в районе Волгоградской области, 15 беспилотников – на Ростовской областью, 3 – над Ульяновской, по 2 дрона – над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, а также 1 БПЛА – над Саратовской областью.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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