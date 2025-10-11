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Сотрудники Мингорисполкома участвуют в масштабной спартакиаде

11 октября 2025 11:32
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Как эффективно провести выходные на свежем воздухе? Ответ – заняться спортом. Так поступили сотрудники Мингорисполкома и участвуют в спартакиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Мингорисполкома участвуют в масштабной спартакиаде-2

На старте около 300 человек – это 12 команд. В программе – перетягивание каната, «лазер-ран», стрельба из лука, а также настольный теннис, плавание и езда на велосипеде.

Сотрудники Мингорисполкома участвуют в масштабной спартакиаде-4

Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:
Буря эмоций, спортивная борьба, прекрасная погода, сплошные позитивные эмоции, настрой боевой. Я думаю, что это как нельзя важно, потому что спортивное сплочение – это совершенно иной уровень общения людей. Неформальная обстановка раскрепощает, находим консенсусы, точки соприкосновения с людьми. Я думаю, что это прекрасная идея, я надеюсь, что она продолжится в дальнейшем.

Сотрудники Мингорисполкома участвуют в масштабной спартакиаде-6

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Проводим соревнования, которые действительно сплочают коллективы, показывают, что можно и нужно работать одной командой. И своим примером прививать здоровый образ жизни для наших минчан.

Сотрудники Мингорисполкома участвуют в масштабной спартакиаде-8

В 11-й раз сотрудники Мингорисполкома участвуют в спартакиаде. Три дня демонстрируют свои силу и физические возможности. А уже 12 октября станут известны победители.

# Спортивные соревнования

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