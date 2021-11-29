Третий груз с севера страны. Белорусский детский фонд присоединился к гуманитарной помощи беженцам

Новости Беларуси. Все больше неравнодушных жителей нашей страны проявляют милосердие и сочувствие беженцам, которые находятся на территории транспортно-логистического центра возле пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области готовят очередную передачу для иностранцев.

Люди несут теплую обувь, одежду, одеяла. Свою помощь предложило и региональное отделение Белорусского детского фонда, перед этим изучив потребности нуждающихся. Они передали волонтерам Красного Креста детские футболки, джемпера, носки. Кроме этого, позаботились и о питании малышей. Детский фонд приобрел более 200 фруктовых пюре и мясных консервов для детей.

Ольга Обухова, директор Витебского областного отделения Белорусского детского фонда:

Мы видим, что дети действительно попали, можно сказать, в беду, что им нужна в том числе наша помощь. Мы присоединились к добрым инициативам, которые исходят от наших граждан, от общественных организаций, государственных учреждений. Мы также присоединились и не можем остаться в стороне.

Это уже третий груз, который формируется на севере страны. В ближайшее время его доставят на белорусско-польскую границу.