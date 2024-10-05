Стартовал сезон осенних субботников – минчане превратили уборку мусора в соревнование
Ничто так не сближает, как совместный труд. В Беларуси стартовал сезон осенних субботников. Особое значение они приобрели в нашей стране после освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Белорусы собирались для наведения порядка, благоустраивали разрушенные города и села. Эта традиция остается живой и сегодня. Трудолюбие и бережное отношение к Родине формируют генетический код белорусов. К трудовому марафону подключилась вся страна. Представители коллективов, общественных организаций, молодежь и школьники – желающих поработать на свежем воздухе и внести свой вклад в преображение страны немало.
Не остался в стороне и Минск – этим утром на уборку вышел каждый район столицы. Только в центральном – субботник собрал почти полторы тысячи человек. К ним присоединилась и Алина Мычко.
Алина Мычко, корреспондент:
Ранним утром работа уже кипела вовсю. Где-то к организации субботника подошли креативно. В лесопарке Медвежино, например, уборку превратили в настоящее соревнование. Здесь прошли «Чистые игры». В течение полутора часов 15 молодежных команд собирали оставленный людьми мусор.
Анастасия Шевцова, секретарь приемной комиссии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Нам всем не все равно на природу, мы хотим сделать этот мир чище, инициативу проявить. Показать своим примером, что это несложно, что можно выделить на это час-два времени.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это не просто субботник, не просто уборка территории. Это и времяпровождение со своей компанией, с теми, с кем постоянно люди на работе. А в такой атмосфере, вы знаете, человек совершенно по-другому раскрывается, когда в такой команде начинается работа, направленная на какой-то конкретный результат.
Все собранное в конце соревнования взвесили. Результат – 975 килограммов. Отходы уже ушли на переработку. Вырученные средства направят на помощь бездомным животным. Такая акция – совершенно новый опыт для нашей столицы.
Подробности в видео.