Стартовал сезон осенних субботников – минчане превратили уборку мусора в соревнование

Ничто так не сближает, как совместный труд. В Беларуси стартовал сезон осенних субботников. Особое значение они приобрели в нашей стране после освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Белорусы собирались для наведения порядка, благоустраивали разрушенные города и села. Эта традиция остается живой и сегодня. Трудолюбие и бережное отношение к Родине формируют генетический код белорусов. К трудовому марафону подключилась вся страна. Представители коллективов, общественных организаций, молодежь и школьники – желающих поработать на свежем воздухе и внести свой вклад в преображение страны немало.