Азарёнок: кого надо – милуют, но зачистка от радикалов, бчбшников, террористов не закончится

Громкое дело о нападении на милиционера в Могилеве, нацисты, поджигатели и наемники. Кого сейчас выявляет белорусская милиция и кому не следует даже рассчитывать на снисхождение. Обо всем этом в рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Кто это делает? Кому неймется жить в мире? О, есть и у нас такие. Сегодня покажу их вам.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок, СТВ: Библейские времена пришли. Приходят в движение тектонические плиты. Рушатся горы, высыхают реки, болезни косят города, и один большой пожар поднимается над миром.

Подписан на экстремистские каналы. Был судим за хранение наркотиков, грабеж и кражу. Также по молодости болел за футбольный клуб БАТЭ. Там же были сделаны нацистские татуировки. Необдуманно. В ближайшее время обязуюсь перебить. Заранее прошу прощения у сотрудников милиции и ветеранов.

Григорий Азаренок:

Ранее судим за разбой, грабеж, наркотики. Весь в нацистских татушках. Гадина. ГУБОП работает. Каждый день. Без перерывов и праздников. Они рыщут. Ищут. И находят врагов. Участвовал в беспорядках, при этом писал в чатах нападать на милицию и сжигать их «коктейлями Молотова». Помните, нам про светлое лицо протеста рассказывали? Вообще, вспоминаются стихи. Поэт-монархист Сергей Бехтеев.

Он идет, великий хам,

Многорукий, многоногий,

Многоглазый, но безбогий,

Беззаконный, чуждый нам. Слышим, слышим – это он

С грубой наглостью смеется;

Это он галдит, плюется

И смердит со всех сторон. Посмотри – он на глазах

Топчет розы, рушит здания,

Вековые изваяния

Повергая дерзко в прах.

Хамы, грязь, разрушители, бандиты, урки, отморозки. Всем запомнилась история, как один такой начал дерзко раскрывать варежку на милиционера, сначала нарушил ПДД на своем самокате, потом достал своей кочерыжкой дебильную мобилку и начал снимать сотрудника. Еще и права какие-то качать. Развели демократию. А оказалось, что в этой его мобилке – гигабайты детской порнухи.