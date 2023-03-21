Лукашенко: «Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена!»

Новости Беларуси. О необходимости за глобальным видеть частное и не пренебрегать рутинной работой 21 марта шла речь на совещании с участием Президента во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За глобальным затирается не менее важное. Что это? Равнодушие к делу? Усталость или самоуспокоенность? Любой из вариантов не устраивает Президента. По-мужски и не один раз за время откровенного разговора глава государства к присутствовавшим обращался именно так.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Необходимо усилить работу по их защите, а также профилактике подростковой преступности. Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена! Принять самые жестокие меры в этом плане! Это недопустимо. Вы понимаете, мы всегда вот так вот ходим на расслабоне, как в народе говорят, потому что это не касается ни наших с вами жен, ни наших дочерей. Не дай бог, конечно, но вы сядьте и представьте это себе. И когда представите, исходите из этого. Это надо выкорчевывать из нашего общества самыми жестокими методами. Как борьба с терроризмом.

Фиксируется большое количество тяжких преступлений, совершенных судимыми лицами. Кого-то досрочно, кто-то отсидел, как в народе говорят. Мы его вернули в общество – он начинает гадить снова. Повторяю еще раз: неработающий человек – потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны.

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