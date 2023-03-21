«Постараюсь это узкое место сшить». Президент Беларуси проводит совещание с силовым блоком страны

Новости Беларуси. Обеспечение национальной безопасности и дисциплина в силовом блоке – тема № 1 во Дворце Независимости. Президент собрал сегодня, 21 марта, большое совещание по вопросам деятельности силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы за год правоохранительные ведомства подводят на коллегиях, всегда под пристальным вниманием главы государства. Встреча прошла в расширенном составе. В целом работой правоохранителей глава государства доволен, но недостатки все же есть. А потому Александр Лукашенко призвал министров к объективной оценке деятельности своих подчиненных.

Разговор серьезный и принципиальный. В нынешних условиях лучше акцентировать внимание не на том, что спецслужбам удается хорошо (смысла корректировать данные направления нет), а сосредоточиться на недоработках. Ведь это потенциальные болевые точки, по которым могут ударить наши оппоненты. Говорить о недостатках нужно – в первую очередь, чтобы не поощрять недоработки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Побывать у каждого ведомства на итоговой коллегии не представилось возможным, но в начале следующего года я постараюсь это узкое место сшить. Я планирую в январе-феврале будущего года побывать на итоговых коллегиях всех ведомств, начиная от Генеральной прокуратуры и заканчивая Следственным комитетом, если можно так сказать, и подвести определенный итог – что сделано нами за пятилетку. Поэтому учитывая то, что вы очень хорошо доложили об успехах мне письменно, после доклада генерального прокурора, как вы помните, ему было поручено подготовить основательный доклад с анализом о ситуации в силовых ведомствах.