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В форме голубя, цветов, карты Беларуси. В Минске прошёл конкурс на лучший пирог среди ветеранов

21 марта 2023 16:46
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Новости Беларуси. Советский район стал победителем в конкурсе ветеранский пирог. Минчане «золотого возраста» представили на суд жюри вкуснейшую выпечку с оригинальной подачей: это изделия в форме голубя мира, карты Беларуси и яркие цветочные композиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В форме голубя, цветов, карты Беларуси. В Минске прошёл конкурс на лучший пирог среди ветеранов-1

Все выполнено из теста. От каждого района свой эксклюзив. Жюри предстоял непростой выбор из 18 кондитерских изделий. Также свои домашние сладости привезли зрители-болельщики.

В форме голубя, цветов, карты Беларуси. В Минске прошёл конкурс на лучший пирог среди ветеранов-4

Жанна Чайковская, председатель комитета ветеранов труда Минска:
С 1 по 3 марта мы объезжали районы, пробовали пироги, которые изготовлены лично трудами ветеранов. И вы не представляете просто фантазии и творчества этих замечательных людей.

В форме голубя, цветов, карты Беларуси. В Минске прошёл конкурс на лучший пирог среди ветеранов-7

Любовь Ботяновская, секретарь ветеранской организации Центрального района:
Все наши – Заводской, Первомайский, Советский, Фрунзенский – районы, наши ветераны стараются так, что это действительно конкурс, у нас сегодня праздник.

В форме голубя, цветов, карты Беларуси. В Минске прошёл конкурс на лучший пирог среди ветеранов-10

Кстати, ветеранская организация традиционно выступает организатором конкурсов: «Диалог поколений», «Ветеранский цветник», «День пирога», «Ветеранские дожинки».

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# Конкурс # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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