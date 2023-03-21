В форме голубя, цветов, карты Беларуси. В Минске прошёл конкурс на лучший пирог среди ветеранов

Новости Беларуси. Советский район стал победителем в конкурсе ветеранский пирог. Минчане «золотого возраста» представили на суд жюри вкуснейшую выпечку с оригинальной подачей: это изделия в форме голубя мира, карты Беларуси и яркие цветочные композиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все выполнено из теста. От каждого района свой эксклюзив. Жюри предстоял непростой выбор из 18 кондитерских изделий. Также свои домашние сладости привезли зрители-болельщики.

Жанна Чайковская, председатель комитета ветеранов труда Минска:

С 1 по 3 марта мы объезжали районы, пробовали пироги, которые изготовлены лично трудами ветеранов. И вы не представляете просто фантазии и творчества этих замечательных людей.

Любовь Ботяновская, секретарь ветеранской организации Центрального района:

Все наши – Заводской, Первомайский, Советский, Фрунзенский – районы, наши ветераны стараются так, что это действительно конкурс, у нас сегодня праздник.