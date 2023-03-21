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Делегация из Ленинградской области посетит мемориальный комплекс «Хатынь»

21 марта 2023 16:48
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Для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня трагедии в Хатыни, прибыла делегация из Ленинградской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делегация из Ленинградской области посетит мемориальный комплекс «Хатынь»-1

Официальная встреча прошла в Миноблисполкоме. Обсуждались вопросы сохранения исторической памяти, преемственности поколений, а также роль семьи в воспитании патриотизма. В ходе диалога стороны обсудили и торговое сотрудничество. Так, за 2023 год товарооборот составил 174 миллиона долларов. Основу нашего экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Делегация из Ленинградской области посетит мемориальный комплекс «Хатынь»-4

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области:
Сегодня Республика Беларусь является лидером в растениеводстве. Почему мы используем белорусские сорта, белорусскую селекцию? Получаем достаточно высокие результаты для Ленинградской области. В прошлом году мы по части предприятий получили урожай до 60 центнеров с гектара по белорусским сортам. На ваших кормах активно выращивается животноводство. Ленинградская область в Российской Федерации является лидером по производству молока.

Делегация из Ленинградской области посетит мемориальный комплекс «Хатынь»-7

Российская делегация посетит мемориальный комплекс «Хатынь», Смолевичский музей, и оценит работу Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Олег Малащенко # Фотофакт

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