Делегация из Ленинградской области посетит мемориальный комплекс «Хатынь»

Для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня трагедии в Хатыни, прибыла делегация из Ленинградской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Официальная встреча прошла в Миноблисполкоме. Обсуждались вопросы сохранения исторической памяти, преемственности поколений, а также роль семьи в воспитании патриотизма. В ходе диалога стороны обсудили и торговое сотрудничество. Так, за 2023 год товарооборот составил 174 миллиона долларов. Основу нашего экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области:

Сегодня Республика Беларусь является лидером в растениеводстве. Почему мы используем белорусские сорта, белорусскую селекцию? Получаем достаточно высокие результаты для Ленинградской области. В прошлом году мы по части предприятий получили урожай до 60 центнеров с гектара по белорусским сортам. На ваших кормах активно выращивается животноводство. Ленинградская область в Российской Федерации является лидером по производству молока.