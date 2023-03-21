«Изъят целый арсенал оружия». Лукашенко раскрыл подробности спецоперации по устранению иностранного террориста

В ходе совещания глава государства впервые прокомментировал недавние события в Гродно, где был нейтрализован иностранный террорист. Учитывая обострившуюся обстановку и череду посягательств на национальную безопасность Беларуси, Президент охарактеризовал спецоперацию как блестящую. Александр Лукашенко отметил, что никто из сотрудников группы «Альфа» не пострадал, несмотря на то, что диверсант использовал военный арсенал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве (в квартире) и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие, автоматическое притом, не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске.

Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать. Но то, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц, – они все задокументированы, пожелания его и планы. Как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств как никто понимаете, что это нам очередной сигнал.