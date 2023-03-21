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Лукашенко: «Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит»

21 марта 2023 17:04
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Новости Беларуси. О необходимости за глобальным видеть частное и не пренебрегать рутинной работой 21 марта шла речь на совещании с участием Президента во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит»-1

Надо понимать, что за борьбу с экстремистами и террористами отвечают, прежде всего, специально созданные для этого подразделения. Да, находят с помощью других коллег, но все же это не отменяет их рутинной работы. Работы участковых, служебных обязанностей рядовых, госавтоинспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних. Не отменяет преступлений на бытовой почве, изнасилований, педофилии, вождения без прав и в неадекватном состоянии. Не отменяет цветущей буйным цветом деятельности мошенников, которые обирают и цинично обманывают наших бабушек и дедушек, пожилых белорусов. Не отменяет рутинной повестки правоохранителей, не отменяет главной задачи – обеспечения безопасности каждого отдельно взятого белоруса – вас, ваших близких. А здесь, похоже, не все удается.  

Лукашенко: «Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Почти в пять раз возросло число пенсионеров, пострадавших от так называемых телефонных мошенников. Я всегда думал, что пенсионеры у нас – люди сообразительные с точки зрения опыта. Но, как видите, в самых простых ситуациях они отдают деньги, просто не сопротивляясь. В связи с этим какие меры планирует принять наша милиция совместно с иными государственными органами в этом направлении? Этих людей нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит.  

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# Пенсионеры # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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