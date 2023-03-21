Лукашенко: «Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит»

Новости Беларуси. О необходимости за глобальным видеть частное и не пренебрегать рутинной работой 21 марта шла речь на совещании с участием Президента во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо понимать, что за борьбу с экстремистами и террористами отвечают, прежде всего, специально созданные для этого подразделения. Да, находят с помощью других коллег, но все же это не отменяет их рутинной работы. Работы участковых, служебных обязанностей рядовых, госавтоинспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних. Не отменяет преступлений на бытовой почве, изнасилований, педофилии, вождения без прав и в неадекватном состоянии. Не отменяет цветущей буйным цветом деятельности мошенников, которые обирают и цинично обманывают наших бабушек и дедушек, пожилых белорусов. Не отменяет рутинной повестки правоохранителей, не отменяет главной задачи – обеспечения безопасности каждого отдельно взятого белоруса – вас, ваших близких. А здесь, похоже, не все удается.