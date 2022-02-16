Лукашенко: моё требование было не в том, чтобы под Минском выросли новые города. Я поручал рассредоточить людей по стране

Новости Беларуси. Справедливые правила распоряжения землей лежат в основе стабильности в обществе. 15 февраля Президент рассмотрел проект указа по совершенствованию земельных отношений. Цена любых перемен в выстроенной за десятилетия системе очень высока. И глава государства нацеливал правительство на взвешенный подход к новациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно понимать, кто в конечном счете получит выгоду. Александр Лукашенко считает недопустимым спекуляции на продаже земли. И все изменения должны мотивировать белорусов покупать землю, прежде всего на периферии. Чтобы было проще решать вопросы, часть полномочий получат местные власти. Например, правительство предложило разрешить выделять участки до гектара. Александр Лукашенко поддержал, но призвал не высчитывать участки до метра, если есть желание обзавестись землей и, конечно, деньги, чтобы ее купить. Понятно, что эта новелла не касается Минска, областных центров и прилегающих к ним районов. Здесь решение преимущественно за главой государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое требование было не в том, чтобы под Минском выросли новые города и образовалась мегаагломерация с населением под треть государства. Я поручал продумать стимулирующие механизмы, чтобы рассредоточить людей по стране. Может, где-то и надо по дешевке продать участок и бесплатно передать. И таких земель у нас, уважаемые мужики, предостаточно. Просто у нас губернаторы, да и правительство, слышат, что говорит Президент, а потом: «А да ладно, чего там». Но это вы очень рискуете.

Все изменения с учетом доработок найдут отражение в земельном кодексе. Отметим, стратегические решения относительно сельхозземель и лесных угодий по-прежнему будет принимать только глава государства.

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