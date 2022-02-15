Леонид Заяц о заброшенных территориях: «Место, где стояла ферма, необходимо отдавать под землепользование»

Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что предлагают для развития сельских территорий? Во-первых, распоряжаться своим земельным участком граждане смогут более свободно (конечно, не мешая соседям и не нарушая санитарные правила). Также предлагается выдавать участки для строительства жилого дома площадью до гектара, а для подсобных хозяйств – до четырех. При этом регистрация для ведения сада или огорода будет необязательна.