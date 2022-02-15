Леонид Заяц о заброшенных территориях: «Место, где стояла ферма, необходимо отдавать под землепользование»
Новости Беларуси. Земли сельскохозяйственного и лесного назначения находятся и будут находиться в собственности государства. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по вопросам совершенствования земельных отношений. Соответствующий проект указа представили Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что предлагают для развития сельских территорий? Во-первых, распоряжаться своим земельным участком граждане смогут более свободно (конечно, не мешая соседям и не нарушая санитарные правила). Также предлагается выдавать участки для строительства жилого дома площадью до гектара, а для подсобных хозяйств – до четырех. При этом регистрация для ведения сада или огорода будет необязательна.
Кроме того, вернуть к жизни планируют заброшенные производственные площадки. Безусловно, стимул для развития сельских территорий – идея полезная. Особенно, если нововведения не нарушат устоявшейся земельной справедливости.
Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сельхозобъекты, которые пришли в негодность, фермы, водонапорные башни и другие строения. Необходимо это все упорядочить и привести в надлежащий вид. Надо раздробить, захоронить. И место, где стояла ферма, необходимо отдавать под землепользование. Навести порядок необходимо в населенных пунктах. Это задача председателя сельского совета и местной власти, председателя райисполкома под контролем председателя облисполкома. Пустующие участки, которые в границах населенных пунктов, должны быть использованы.
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