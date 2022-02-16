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Лукашенко назвал единственный путь для возобновления отношений с Литвой

16 февраля 2022 08:02
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День восстановления Литовского государства. 16 февраля наши соседи отмечают государственный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Народ Литвы поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор – это единственный путь для возобновления добрососедских отношений.  

Лукашенко назвал единственный путь для возобновления отношений с Литвой-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Верю, в скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают нам сегодня развивать эффективное взаимодействие.  

Журналист из Литвы: у нас 540 тысяч человек ниже черты бедности. Белорусы этого не поймут, потому что им это немыслимо. Читайте здесь.

# Беларусь-Литва # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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