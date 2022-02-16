Лукашенко назвал единственный путь для возобновления отношений с Литвой

Народ Литвы поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор – это единственный путь для возобновления добрососедских отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Верю, в скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают нам сегодня развивать эффективное взаимодействие.