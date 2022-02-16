Избиратели с 16 февраля начнут получать приглашения для участия в референдуме

Новости Беларуси. Конституционный референдум. Избиратели уже сегодня, 16 февраля, начнут получать именные приглашения прийти на участки 27 февраля. В этот день белорусам предстоит сделать выбор, каким будет Основной закон нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, проголосовать можно и досрочно с 22 по 26 февраля. При этом официального подтверждения причины невозможности прийти 27 февраля не требуется. Во время досрочного голосования участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. В основной день график работы традиционный – с 08:00 до 20:00.

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