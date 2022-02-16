Исследовательский ядерный реактор появится в Беларуси
Новости Беларуси. Собственный исследовательский ядерный реактор появится в Беларуси. Проект реализуют совместно с российской стороной. Планируется, что это будет мощный центр ядерных исследований и технологий с широким функционалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наличие такой площадки существенно расширит спектр научных исследований и будет способствовать укреплению кадрового потенциала. К тому же это позволит расширить международное сотрудничество в этой сфере. Все работы будут выполнены в соответствии с международными нормами радиобезопасности.
Ольга Луговская, начальник Госатомнадзора:
Конвенцию по ядерной безопасности Республика Беларусь подписала в середине 90-х годов. Этот процесс непрерывный. Каждые три года разрабатывается национальный доклад. В этом докладе фиксируются все аспекты безопасности. Не только самого объекта, но и инфраструктурные элементы. Это вопросы, связанные и с нормативно-правовой базой, и с реализацией всех процедур. Имеется в виду разрешительная деятельность, инспекционная деятельность в стране. И этот доклад размещается на портале МАГАТЭ, чтобы заинтересованные страны, те, которые подписаны под этой Конвенцией, могли рассмотреть этот национальный доклад и задать вопрос.
Правовая база в этом направлении продолжает совершенствоваться. Помимо внесения соответствующих дополнений в Конституцию страны, готовится законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии. Ожидается, что он поступит в парламент в апреле 2022 года.