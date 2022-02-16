Исследовательский ядерный реактор появится в Беларуси

Наличие такой площадки существенно расширит спектр научных исследований и будет способствовать укреплению кадрового потенциала. К тому же это позволит расширить международное сотрудничество в этой сфере. Все работы будут выполнены в соответствии с международными нормами радиобезопасности.

Ольга Луговская, начальник Госатомнадзора:

Конвенцию по ядерной безопасности Республика Беларусь подписала в середине 90-х годов. Этот процесс непрерывный. Каждые три года разрабатывается национальный доклад. В этом докладе фиксируются все аспекты безопасности. Не только самого объекта, но и инфраструктурные элементы. Это вопросы, связанные и с нормативно-правовой базой, и с реализацией всех процедур. Имеется в виду разрешительная деятельность, инспекционная деятельность в стране. И этот доклад размещается на портале МАГАТЭ, чтобы заинтересованные страны, те, которые подписаны под этой Конвенцией, могли рассмотреть этот национальный доклад и задать вопрос.