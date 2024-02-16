Самолёты «Белавиа» будут летать по маршруту Брест – Москва с 3 апреля

На карте полетов Национального авиаперевозчика появился еще один регион Беларуси. 3 апреля стартуют рейсы по маршруту Брест – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня авиаперелеты в столицу России одни из наиболее популярных направлений. Перелет займет всего 1 час 45 минут. Самолеты будут летать в московский аэропорт Шереметьево. Рейс запланирован два раза в неделю: по средам и субботам на воздушном судне Embraer с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса.