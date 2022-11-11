«Директива исполнена – дальше действует постановление». Лукашенко пояснил, чем теперь нужно руководствоваться при выставлении ценников
Новости Беларуси. Это была одна из самых насыщенных рабочих поездок главы государства по стране – Президент посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе. Между посещениями производственных площадок и совещанием Александр Лукашенко нашел время пообщаться с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди поднятых тем – и одна из самых обсуждаемых и волнующих общество: вопросы ценообразования. Журналисты поинтересовались у главы государства, каким из существующих документов (директивой Президента или постановлением правительства) необходимо руководствоваться субъектам хозяйствования?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо руководствоваться документами. Директива Президента – святое. Никто не может отменить указание Президента. Я знаю, о чем речь идет. Она не противоречит постановлению. Директива касалась немедленной заморозки цен до того, как будет принято постановление правительства. Постановление правительства принято, директива исполнена – дальше действует постановление правительства, которое ввело систему ценообразования. Вот и все.
Лукашенко поинтересовался решением жилищного вопроса для работников Толочинского района. Подробности здесь.