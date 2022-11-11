«Директива исполнена – дальше действует постановление». Лукашенко пояснил, чем теперь нужно руководствоваться при выставлении ценников

Новости Беларуси. Это была одна из самых насыщенных рабочих поездок главы государства по стране – Президент посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе. Между посещениями производственных площадок и совещанием Александр Лукашенко нашел время пообщаться с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди поднятых тем – и одна из самых обсуждаемых и волнующих общество: вопросы ценообразования. Журналисты поинтересовались у главы государства, каким из существующих документов (директивой Президента или постановлением правительства) необходимо руководствоваться субъектам хозяйствования?