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«Директива исполнена – дальше действует постановление». Лукашенко пояснил, чем теперь нужно руководствоваться при выставлении ценников

11 ноября 2022 16:27
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Новости Беларуси. Это была одна из самых насыщенных рабочих поездок главы государства по стране – Президент посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе. Между посещениями производственных площадок и совещанием Александр Лукашенко нашел время пообщаться с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Директива исполнена – дальше действует постановление». Лукашенко пояснил, чем теперь нужно руководствоваться при выставлении ценников-1

Среди поднятых тем – и одна из самых обсуждаемых и волнующих общество: вопросы ценообразования. Журналисты поинтересовались у главы государства, каким из существующих документов (директивой Президента или постановлением правительства) необходимо руководствоваться субъектам хозяйствования?

«Директива исполнена – дальше действует постановление». Лукашенко пояснил, чем теперь нужно руководствоваться при выставлении ценников-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо руководствоваться документами. Директива Президента – святое. Никто не может отменить указание Президента. Я знаю, о чем речь идет. Она не противоречит постановлению. Директива касалась немедленной заморозки цен до того, как будет принято постановление правительства. Постановление правительства принято, директива исполнена – дальше действует постановление правительства, которое ввело систему ценообразования. Вот и все.

Лукашенко поинтересовался решением жилищного вопроса для работников Толочинского района. Подробности здесь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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