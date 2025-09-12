Лукашенко предложил привести водяную мельницу в Лошицком парке в работающее состояние

Двухмиллионный Минск, несмотря на свой масштаб (а мы замыкаем топ-10 крупнейших городов Европы), остается невероятно зеленым и комфортным для жизни. К счастью, белорусская столица не погрузилась в системные проблемы других мегаполисов. Сохранить этот тренд и, как в медицине, «не навредить» – вот задачи для главного города страны в Год благоустройства. О них 12 сентября доложил Президенту мэр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем важная миссия отводится для всех минчан, каждый из которых может внести свою лепту в создание комфортной среды для жизни. Президент поддержал формат «гражданских инициатив». Уже 13 сентября у белорусской столицы день рождения. Минску исполняется 958 лет. Как здесь без подарков? Один из них – обновленный историко-культурный комплекс «Лошицкий». Его сегодня посетил Александр Лукашенко. Здесь же состоялся и предметный разговор о будущем столицы и ее окрестностей. А какое будущее без молодых семей? Минчане Дмитрий и Полина сегодня скрепили свой союз узами брака. А почетным гостем на свадьбе стал Александр Лукашенко. Что белорусский лидер пожелал молодоженам? И что заявил о будущем Минска? Репортаж Алены Сыровой.

Лошицкий усадебно-парковый комплекс – излюбленное место для прогулок. Едва ли в Минске найдется еще один такой: старый, душевный, большой и в то же время уединенный парк. С завершением реконструкции зданий, которые в разное время были то винокурным заводом, то школой плодоводства, то жилыми домами, а после просто руинами, здесь точно станем многолюднее. По крайней мере поводов приехать сюда станет больше. В том числе самых торжественных.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Территория Лошицкого парка. Благоустройство парка полностью завершено. Проведена реконструкция самой Лошицкой усадьбы. И вот сегодня мы находимся на территории историко-культурного комплекса. Вот здесь тоже реконструкция завершена. У нас осталось еще два объекта. Это каплица и мельница. Я дальше на них остановлюсь. Вот в таком состоянии находились. Вот это здание – это этот комплекс. Вот этот комплекс зданий – это мельница. И вот центральный комплекс, и вот там белое здание, которое здесь находится. Вот в таком состоянии находились. Мы нашли старые фотографии, на которых посмотрели, как они выглядели. И в ходе этого была полностью завершена реконструкция. Это гостиничный комплекс, 13 номеров, вот номера такие. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А на сколько мест? Владимир Кухарев:

Двух- и одноместные номера. То есть можно предлагать и молодоженам, и людям, которые будут гостями. И даже кто будет проводить мероприятия в ресторане… Александр Лукашенко:

Ресторан – посадочных мест? Владимир Кухарев:

Здесь 180, а еще два, общее количество – 300 посадочных мест. Это большой комплекс, но он востребован будет, потому что действительно это нужно. Вот эта каплица, она сейчас находится в таком состоянии. Мы нашли фотографию, как она выглядела. Каплица была построена в 1788 году. И сейчас идет проектирование. Мы, я думаю, в следующем году приступим и приведем ее надлежащее состояние. Лукашенко заслушал доклад Кухарева о благоустройстве Минска.

В преддверии Дня города Президент проехал непривычным городским маршрутом как раз в один из свежеблагоустроенных районов Минска. Мэр делился дальнейшими планами по реконструкции, глава государства по ходу вносил не то что корректировки, скорее советовал не увлекаться новизной и сохранять историю не только во внешнем облике (здания здесь, считайте, заново собраны из исторического кирпича), но и в смыслах.