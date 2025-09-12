Регистратор в ЗАГСе в Лошице попросила Президента обратить внимание на острый вопрос

Двухмиллионный Минск, несмотря на свой масштаб (а мы замыкаем топ-10 крупнейших городов Европы), остается невероятно зеленым и комфортным для жизни. К счастью, белорусская столица не погрузилась в системные проблемы других мегаполисов. Сохранить этот тренд и, как в медицине, «не навредить» – вот задачи для главного города страны в Год благоустройства. О них 12 сентября доложил Президенту мэр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Калинина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома: Да. – Я так сразу посмотрел. Ты тут счастья желаешь, а сама замужем? – Да, и счастлива. – Беру свои слова назад. Нам надо, чтобы в семье было трое деток. Вот Полина поклялась, что будет трое. У тебя? – В работе. – Один? – В работе. – Вообще нету? – Да. – Вот кому надо помогать! – Да, помогайте, Александр Григорьевич, честное слово, помогайте!

Что имела в виду, регистратор чуть позже рассказала. Наталья Калинина с учетом своего 15-летнего профессионального опыта, смотрит шире на вопросы семейного благополучия.

Наталья Калинина:

Дело в том, что сегодня в стране есть вопросы, которые касаются деторождения у многих пар. Поэтому я и говорила Александру Григорьевичу, возможно, обратить на это внимание, ввиду того, что много пар обращается в центры ЭКО, чтобы у них получились, конечно, и рождались детки, как мы все хотим.

Возраст, конечно, молодоженов вырос. Сегодня где-то женихи – 32-33 года, это средний наш возраст. Девушки – 28-30 лет. Раньше, когда-то, 2010 год, это было 22-24, 24-26. Женихи – 26, девушки – 24. Сегодня постарше, тем не менее, скажу, все равно молодые люди влюбляются, хотят создать семью, приходят, заключают браки. Единственное, возможно, уменьшилось количество торжественных церемоний.

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