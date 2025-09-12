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«Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашёл на свадьбу к молодой паре

12 сентября 2025 16:43
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Двухмиллионный Минск, несмотря на свой масштаб (а мы замыкаем топ-10 крупнейших городов Европы), остается невероятно зеленым и комфортным для жизни. К счастью, белорусская столица не погрузилась в системные проблемы других мегаполисов. Сохранить этот тренд и, как в медицине, «не навредить» – вот задачи для главного города страны в Год благоустройства. О них 12 сентября доложил Президенту мэр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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И пока президентской бизнес-идеей не воспользовались, главный объект здесь – ЗАГС. Расположился он в историческом здании и уже готов стать тем самым местом, где будут официально закреплять желание всерьез и надолго идти по жизни вместе.

«Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашёл на свадьбу к молодой паре-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Алена, замуж будешь здесь выходить.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Хорошо, как скажете. 

Александр Лукашенко:
Но не торопись. 

Алена Сырова:
Я помню, не тороплюсь.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Откладывать тоже долго нельзя, Александр Григорьевич. 

Александр Лукашенко:
А ты сейчас наговоришь, абы за кого выскочит – и потом…

Наталья Кочанова:
Абы за кого нельзя. 

Александр Лукашенко:
Слышь, Алена, она говорит, что откладывать нельзя. 

Алена Сырова:
Наталья Ивановна беспокоится за меня. 

Александр Лукашенко:
Она, видимо, свидетельницей хочет быть. Или сватьей там. 

«Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашёл на свадьбу к молодой паре-4

Не откладывать решили Полина и Дмитрий. Камерная и трогательная церемония – так они себе представляли этот день. В общем-то, трогательно получилось, а вот с камерностью все пошло не по плану. Но это тот случай, когда точно к лучшему воспоминанию!

«Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашёл на свадьбу к молодой паре-6

Александр Лукашенко:
Можно я со стороны твоей жены встану? Родители не против?

«Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашёл на свадьбу к молодой паре-8

Президент передал молодой семье ключи от двухкомнатной арендной квартиры в Смолевичах. Подарок с намеком.

«Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашёл на свадьбу к молодой паре-10

Александр Лукашенко:
Сам выбрал, поэтому береги. Полиночка, это цветы от Президента. Это тебе, чтобы жизнь сладкой была. Я знаешь, на что обратил внимание? Это же родители тут, да? Они так рады – сбагрили с плеч долой. Так аплодировали, так радовались. Вы не волнуйтесь, вам работу они подкинут. И чтоб побольше. Побольше работы, Дима, троих! 
Будем стараться. 
Ну третий, ты же знаешь, я не могу сказать, там мой, но помогу. А двоих – это двое ваши. Квартира с намеком! В Смолевичах, чтобы там жили. В Минск не возвращайтесь, там живите. Ну работать можете проезжать. В этом замысел. Нам надо Минск как-то расселять.

Лукашенко: будем делать все, чтобы жить, работать, строить, но не воевать!

# Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Алена Сырова # Брак и семья

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