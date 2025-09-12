«Дима, надо троих!» Лукашенко с подарками зашёл на свадьбу к молодой паре

Двухмиллионный Минск, несмотря на свой масштаб (а мы замыкаем топ-10 крупнейших городов Европы), остается невероятно зеленым и комфортным для жизни. К счастью, белорусская столица не погрузилась в системные проблемы других мегаполисов. Сохранить этот тренд и, как в медицине, «не навредить» – вот задачи для главного города страны в Год благоустройства. О них 12 сентября доложил Президенту мэр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко предложил привести водяную мельницу в Лошицком парке в работающее состояние. И пока президентской бизнес-идеей не воспользовались, главный объект здесь – ЗАГС. Расположился он в историческом здании и уже готов стать тем самым местом, где будут официально закреплять желание всерьез и надолго идти по жизни вместе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Алена, замуж будешь здесь выходить. Алена Сырова, политический обозреватель:

Хорошо, как скажете. Александр Лукашенко:

Но не торопись. Алена Сырова:

Я помню, не тороплюсь. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Откладывать тоже долго нельзя, Александр Григорьевич. Александр Лукашенко:

А ты сейчас наговоришь, абы за кого выскочит – и потом… Наталья Кочанова:

Абы за кого нельзя. Александр Лукашенко:

Слышь, Алена, она говорит, что откладывать нельзя. Алена Сырова:

Наталья Ивановна беспокоится за меня. Александр Лукашенко:

Она, видимо, свидетельницей хочет быть. Или сватьей там.

Не откладывать решили Полина и Дмитрий. Камерная и трогательная церемония – так они себе представляли этот день. В общем-то, трогательно получилось, а вот с камерностью все пошло не по плану. Но это тот случай, когда точно к лучшему воспоминанию!

Александр Лукашенко:

Можно я со стороны твоей жены встану? Родители не против?

Президент передал молодой семье ключи от двухкомнатной арендной квартиры в Смолевичах. Подарок с намеком.