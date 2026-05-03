История, которую нельзя забывать! Концерт-реквием «Каждый третий» прошел в Казани

Беларусь нельзя упрекнуть в исторической амнезии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь нельзя упрекнуть в исторической амнезии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы, как и наши ближайшие союзники, готовимся отметить День Победы. 9 Мая для многих постсоветских стран, что насмерть стояли за Родину, – сакральная дата. А в преддверии 81-й годовщины Победы на неделе в Казани прошел концерт-реквием «Каждый третий» – читайте здесь.
Его уже видели в Беларуси и в Москве, и теперь на очереди большой тур по другим российским городам.
Концерт-реквием создали белорусы. Это творческое высказывание на тему бессмертия подвига советского народа и того, что историю нельзя забывать.
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