История, которую нельзя забывать! Концерт-реквием «Каждый третий» прошел в Казани

Беларусь нельзя упрекнуть в исторической амнезии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы, как и наши ближайшие союзники, готовимся отметить День Победы. 9 Мая для многих постсоветских стран, что насмерть стояли за Родину, – сакральная дата. А в преддверии 81-й годовщины Победы на неделе в Казани прошел концерт-реквием «Каждый третий» – читайте здесь.