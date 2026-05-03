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История, которую нельзя забывать! Концерт-реквием «Каждый третий» прошел в Казани

03 мая 2026 17:05
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Беларусь нельзя упрекнуть в исторической амнезии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

История, которую нельзя забывать! Концерт-реквием «Каждый третий» прошел в Казани-2

Мы, как и наши ближайшие союзники, готовимся отметить День Победы. 9 Мая для многих постсоветских стран, что насмерть стояли за Родину, – сакральная дата. А в преддверии 81-й годовщины Победы на неделе в Казани прошел концерт-реквием «Каждый третий» – читайте здесь.

История, которую нельзя забывать! Концерт-реквием «Каждый третий» прошел в Казани-4

Его уже видели в Беларуси и в Москве, и теперь на очереди большой тур по другим российским городам. 

История, которую нельзя забывать! Концерт-реквием «Каждый третий» прошел в Казани-6

Концерт-реквием создали белорусы. Это творческое высказывание на тему бессмертия подвига советского народа и того, что историю нельзя забывать. 

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Глубокая драма белорусского народа. Как прошли показы концерта-реквиема «Каждый третий» в Казани?

Реквием «Каждый третий» продолжит свое звучание на сцене выставочного центра «Казань Экспо»

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# Великая Отечественная война

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