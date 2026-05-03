В Швеции вновь задержали судно из-за подозрений в связях с РФ

Шведская береговая охрана совместно с полицией провела проверку танкера Jin Hui у берегов Треллеборга. Об этом пишет ТАСС.

Судно, следовавшее по Балтийскому морю под сирийским флагом, подозревалось в нарушении требований к мореходности. По мнению властей, налицо признаки использования чужого флага, а также неясности с регистрацией. Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании. Досмотр прошел спокойно, расследование продолжается, персонал остается на борту. Это уже пятый подобный случай задержания судов в шведских водах за короткое время.

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