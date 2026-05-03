С посадкой картофеля нужно повременить – в Белгидромете объяснили почему

Финал апреля выдался таким, что впору переписывать климатические справочники. Снег, штормовой ветер и ночные «минусы» – такой проверки на прочность в середине весны никто не ожидал. Стихия заставила изрядно понервничать и аграриев, и дачников, и городских жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Вилейке 18 апреля 2013-го еще лежал снег. А самый мощный порыв ветра был зарегистрирован в Докшицах 18 апреля 1967 года. Тогда скорость порывов достигала 40 метров в секунду. Метеорологи называют это классической борьбой сезонов и сложным периодом для АПК.

Спасатели оперативно устраняли последствия непогоды. Проводили распиловку и уборку упавших деревьев и обеспечивали безопасность на пострадавших территориях. По статистике, апрель в Беларуси – месяц контрастов. Да, снежный покров в это время – редкость. Но и такие случаи бывают.

Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:

На текущий момент у озимых культур наблюдается фазовыход в трубку, закладка колоса. Конечно, сейчас необходимо набирать силу зерновым. Эта сдерживающая погода мешает им напитываться теми элементами, которые им необходимы. У яровых культур увеличилась продолжительность периода от закладки зерна в землю до появления всходов. Более чем две недели. Это также негативно может в дальнейшем сказаться.

Что касается посадки картофеля, то сейчас у нас температура на глубине 10 сантиметров, необходимая для посадки картофеля, несколько ниже. Возможно, тем агрария, которые хотели приступить к посадке картофеля, немножко нужно повременить, дождаться прогревания почвы.

Тем временем холодный воздух отступил. В Беларусь пришла даже не весна, а настоящее лето. Дневные температуры уже достигают +20, а почва наконец прогреется. Согласно прогнозу, в Минске ожидается до 24 градусов тепла. Дальше – незначительный спад и дождь. Но снега и мороза можно уже не бояться.