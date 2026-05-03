Мерц призвал немцев больше работать на фоне кризиса

Европу и США накрывает волна экономических и социальных последствий нефтяного кризиса. Уже о закрытии объявил крупнейший американский лоукостер. К такому решению привел в том числе дефицит топлива на фоне конфликта в Иране. В результате это затронет тысячи регулярных рейсов. Почти столько же сотрудников лишатся работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А во Франции на демонстрацию вышли тысячи фермеров и рыбаков. Виной всему рост цен на топливо. Они выступают за введение налога на сверхприбыль энергокомпаний. Одна из них накануне отчиталась о росте прибыли в полтора раза в первом квартале этого года.

С привкусом бензина прошли и первомайские манифестации в Германии, в которых приняли участие больше 360 тысяч человек. Многие требовали отставки канцлера. В начале года на фоне экономического кризиса он призвал немцев больше работать и объявил о возможной отмене 8-часового рабочего дня и сокращении пенсионных выплат.

Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции.

Масла в огонь подлил и скачок цен на топливо, что автоматически привело к подорожанию других групп товаров. На демонстрациях петиция с требованием отставки Мерца собрала более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч. Неудивительно, что простой вопрос лишил немецкого канцлера дара речи, а по залу пробежал недобрый смешок.