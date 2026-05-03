Европу и США накрывает волна экономических и социальных последствий нефтяного кризиса. Уже о закрытии объявил крупнейший американский лоукостер. К такому решению привел в том числе дефицит топлива на фоне конфликта в Иране. В результате это затронет тысячи регулярных рейсов. Почти столько же сотрудников лишатся работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А во Франции на демонстрацию вышли тысячи фермеров и рыбаков. Виной всему рост цен на топливо. Они выступают за введение налога на сверхприбыль энергокомпаний. Одна из них накануне отчиталась о росте прибыли в полтора раза в первом квартале этого года.
С привкусом бензина прошли и первомайские манифестации в Германии, в которых приняли участие больше 360 тысяч человек. Многие требовали отставки канцлера. В начале года на фоне экономического кризиса он призвал немцев больше работать и объявил о возможной отмене 8-часового рабочего дня и сокращении пенсионных выплат.
Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции.
Масла в огонь подлил и скачок цен на топливо, что автоматически привело к подорожанию других групп товаров. На демонстрациях петиция с требованием отставки Мерца собрала более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч. Неудивительно, что простой вопрос лишил немецкого канцлера дара речи, а по залу пробежал недобрый смешок.
Канцлер ФРГ Мерц рассказал, что его в соцсетях травят больше, чем Шольца.
– Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?
– Ну что ж, для подведения итогов еще слишком рано.
Не было бы слишком поздно. Хотя Мерц – временщик. Ему терять нечего. Может даже войну организовать, если надо. О том, что Германия всерьез к этому готовится, писал «Блумберг». По информации агентства, несмотря на нехватку средств в бюджете, страна готовит гражданскую инфраструктуру к возможным боевым действия.
В Бремерхафене стартовала масштабная модернизация стоимостью 1,3 миллиарда евро. Завершив работы, порт сможет принимать и загружать танки Leopard весом до 60 тонн. Поскольку государственные средства ограничены, местные власти прилагают все усилия, чтобы привлечь частные инвестиции в этот проект.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия определена как «главная угроза». Пресс-секретарь президента Российской Федерации уже заявил, что военная концепция Германии – это квинтэссенция конфронтации Европы против Москвы.
В Германии представили новую военную стратегию.