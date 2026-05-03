Новые сорта картофеля с цветной мякотью! Чем удивляют белорусские селекционеры?

В Беларуси в этом сезоне под «второй хлеб» отведено около 22 тысяч гектаров. Традиционно самые большие площади в Брестской и Минской областях. На них приходится почти половина всего промышленного объема, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По последним данным Минсельхозпрода, посадка картофеля идет по всех регионах. Аграрии освоили уже 22 % от общего плана. В лидерах – Гродненский регион, за ним на равных скоростях идут Брестская, Гомельская и Минская области. Отстают в Витебской и Могилевской. Эти регионы включились последними. Но по-прежнему львиную долю бульбы белорусы выращивают на своих сотках. Картошка для нас – больше чем еда. Это целая философия, которая укрепляет семейные узы, залог спокойствия и личной продовольственной безопасности. На неделе Алеся Иванова побывала на масштабных плантациях и фамильных огородах и пообщалась с теми, кто знает истинную цену родного продукта. 1 мая для семьи Чернявских – не просто праздник труда. Этот день воспринимают как призыв к действию. А потому каждый год дают начало важному семейному ритуалу.

Ну что, мои работнички, помощнички, подходите, молочка свежего вам принесла. Устали, видимо.

Глоток парного молока – и снова за работу. На поле в 20 соток три поколения. Клубень за клубнем – закладывают фундамент будущего урожая. Не отстает даже двухлетняя Алиса. Следуя примеру старших, помогает сажать картошку.

Неизменные помощники в посадке – аисты. Их в этой семье спасают и лечат. А потому птицы почти ручные. К слову, как и верблюды, страусы, гуси, утки, и куда без лошадей. Почти 20 лет в этой семье садят картошку, соблюдая давние традиции. Запрягает лошадь глава семейства – этому еще в детстве научил отец.

Юрий Чернявский:

Самая лучшая наша лошадь, трудяга. Она нам каждый год садит картошку. И она же выкапывает картошку. Посадка картошки «под коня» – до сих пор самый экологичный и эффективный метод, считают Чернявские.

Анастасия Чернявская:

Это своими руками. Это удовольствие. Воспоминания еще из глубокого детства, когда мы сажали картошку всей семьей, когда были живы родители, приезжали родственники, которых мы могли год не видеть, а именно помочь что-то сделать по хозяйству...

Деревня Тивидовка Молодечненского района живет в ритме природы. Картошка здесь не просто еда, а символ достатка, домашнего тепла и преемственности поколений. А потому к выбору сортов подходят с особой ответственностью. Анастасия Чернявская:

Картошку мы сажаем – только белорусские сорта. И пришли к тому, что мы любим именно желтенькую, которая разваривается, разваливается. Она очень вкусная. Что же касается периода посадки картофеля, по словам опытных огородников, бульба любит «три десятки». Первая – глубина посадки – 10 сантиметров, вторая и третья – температура почвы и воздуха. Не меньше 10 градусов.

Алеся Иванова, корреспондент:

А вообще, о том, когда нужно начинать высаживать картошку, нам подсказывает сама природа. Как гласит народная примета, делать это можно тогда, когда цветет черемуха, а листья березы становятся размером с монетку. Но следовать народной мудрости – привилегия дачников. Когда речь идет о продовольственной безопасности страны, нужен точный расчет. К массовой посадке картофеля аграрии приступили уже в середине апреля. В этом году в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси планируется собрать миллион тонн бульбы – почти на 170 тысяч тонн больше прошлогоднего. Такой объем позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и экспортировать. Кто лидирует по темпам сева? Весенняя посевная в Беларуси подходит к финишу. Читайте здесь.

В госреестр внесены свыше 170 сортов. Около 50 сугубо белорусской селекции. Во многом они дают фору даже высокоурожайным импортным, которым не всегда в нашем климате удается показать свои лучшие качества. И тем не менее отечественные сорта на родных полях занимают лишь 40 %. Но и этому есть объяснение.

Виталий Сердюков, старший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Рынок меняется, потребности меняются. И постоянно нам необходимо работать на потребителя. И мы не всегда знаем, что производитель захочет завтра. Вчера нам нужен был, например, картофель с красной мякотью. Сегодня вырастает спрос на картофель с пигментированной мякотью.