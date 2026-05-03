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Гандболисты из СКА в десятой раз выиграли Кубок Беларуси

03 мая 2026 16:28
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Гандболисты из СКА в десятой раз выиграли Кубок Беларуси-0

Гандболисты минского СКА в десятый раз выиграли Кубок Беларуси, обыграв в финале команду «Мешков Брест» со счетом 32:31. Об этом пишет БЕЛТА.

В полуфинале «Минск» обыграл «Гомель», а «Брест» оказался сильнее могилевского «Машека». Бронзовая медаль досталась клубу из Могилева, который обыграл «Гомель».

Ранее «БНТУ-БелАЗ» выиграл женский турнир, обыграв в финале «Гомель». Бронзовую медаль завоевала «Городничанка», а финальная серия национального первенства стартует на следующей неделе.

Фото: pixabay

# Спорт Беларуси

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