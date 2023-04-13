Лукашенко на встрече с Миннихановым: «Будем вместе производить широкую линейку продукции»

Потенциал сотрудничества Беларуси с Татарстаном колоссальный. С главой этого российского региона сегодня, 13 апреля, встретился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рустам Минниханов с визитом в Минске уже четвертый раз. Это наглядно показывает, что у Беларуси и Татарстана сфер для двусторонних контактов предостаточно.

Тем более, что Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Да и сотрудничество на таком уровне – важный фактор союзной интеграции. Взаимный товарооборот между партнерами вот уже несколько лет держится на уровне миллиарда долларов. Однако стороны убеждены: есть возможность удвоить цифру. При том, что для этого создана вся необходимая база. В первую очередь, большая ставка на промышленную сферу. И это касается не только Татарстана, а в целом сотрудничества с Россией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сложились очень деловые продуктивные отношения. Потенциал наших связей колоссальный. Как вы знаете, около 50 % товарооборота между Минском и Казанью обеспечивается сегодня за счет нефтехимии. Поэтому рост объемов торговли в 2022 году на 5 % с лишним, до миллиарда долларов, – это показатель неплохой. Но в полной мере не отражает наши возможности. Мы делаем очень большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Итоги совместной работы мы видим. Созданное, допустим, 20 лет назад общество с ограниченной ответственностью «МТЗ-Татарстан» сегодня является своего рода хабом по реализации продукции многих отечественных производителей. Другой пример – Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Неплохо было бы, если бы вы нам помогли (и себе, и нам) ускорить их сертификацию и запуск в серийное производство.

Знаю, что между белорусским Минпромом и КАМАЗом достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать. Кстати, в рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении. Вопросы финансирования решены. Будем вместе производить широкую линейку продукции: микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины, другую технику. Мы просто обязаны в этой ситуации выиграть время.