Наш новый «космический корабль» – и еще одна техническая премьера! Итоги большой командировки Лукашенко на юг

Сила любого государства измеряется не только блеском столицы, но и жизнеспособностью самого отдаленного района. На неделе Президент завершил масштабный цикл региональных поездок, и это не просто «контроль на местах», а проверка фундамента нашей независимости. В основе всего – экономика. А чтобы развиваться югу страны, тем областям и районом, где и побывал глава государства, принципиально важно научиться работать с землей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А что касается общих региональных проблем, то это отток населения. Как сказал Президент, если так пойдет и дальше, то скоро доить коров придется тем, кто, собственно, этим никогда не занимался. Но сельское хозяйство нас кормит. Так что придется помозговать, что делать, если хотим сытое завтра. Впрочем, одно из решений на поверхности – больше строить в районах. За жильем потянутся и кадры. Но этим же кадрам нужна работа. Спасение видели в программе «Один район – один проект». И вроде идея хорошая. В каждом районе создать новое производство. А это технологии, рабочие места, зарплаты, перспективы. Где-то оно так и вышло, ну а где-то программа дала сбой. В чем причина и как отрегулировать механизм, на неделе Президент провел отдельное совещание, где подробно разбирались в ситуации. Программа продолжится, но не всякий проект подойдет под критерии. Только те, что принесут реальную пользу людям и экономике. Так совпало, и это символично, что финальное совещание, где подводили итог большой командировки в регионы, прошло накануне Дня труда. 1 Мая белорусы отдыхали – заслужили, конечно, только трудолюбие нас и спасает, особенно сейчас, а Президент снова отправился поля, где ему показали белорусское чудо-техники. Ну а мы отправились на Полесье, чтобы с Михаилом Русым, ответственным за этот регион, еще раз зафиксировать главные результаты проделанной работы и основные поручения Президента. Наш большой региональный разбор.

Чем дальше на юг, тем понятнее, как меняется климат. Кажется, три часа езды, а в Пинском районе уже цветет рапс, клубника и целые тюльпановые поля, новая визитная карточка региона. Вернемся к сельскому хозяйству. Еще одна явная примета Полесья – то, как меняются почвы. Чернозем Несвижкого района, который проезжаешь по М-1, уступает место торфяникам и пескам, их осушают, увлажняют, удобряют, и так многие годы. Земля – основа. Самый ликвидный актив. А потому боремся за каждый гектар. Эталон в мелиорации – «Парохонское», где мы и встречаемся с Михаилом Русым, ответственным за новую программу возрождения Полесья. В этом хозяйстве 90 % земель в свое время прошли через осушение. Результат налицо. «Парохонское» – одно из лучших в стране. Средняя зарплата – больше 3 тысяч. Удой на корову – около 12 тысяч килограммов. Значит, можем, если захотим?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В Брестской области любое направление сейчас, особенно мне нравится, об этом главе государства говорил, за последние годы из Ивацевичей до Мотоля если проехать, десятки тысяч гектаров уже по такой схеме (с деньгами – где-то облисполком нашел возможность, помог) приведены в порядок. Там нет лишних каналов, там нет кустов. Там полноконтурное поле, полноценный гектар. Если есть поле и оно по контуру, допустим, 20 гектаров, растет там гектар кустов, там два гектара кустов, то там 17 гектаров. А мы считаем, что это 20. Поэтому гектар должен быть полноценным. Мелиорация – классика для Полесья. Еще Иван Мележ писал об этом. В те годы заложили основу. Сегодня фундамент этого региона – отдельная госпрограмма, в которую входят 9 районов. Один из них на прошлой неделе посетил Президент. Кажется, осталось приятное послевкусие, и не только после шампанского в «Агро-Лясковичах», где построили молочно-товарный комплекс по золотому стандарту – без дворцовых наворотов, но все по делу. В целом, как отметит Русый, глобальных замечаний не поступало. Значит, программа работает. А успех «Агро-Лясковчией» хотят повторить. Михаил Русый:

Через 2 года Ельск – однозначно будет такое хозяйство. «Мозырьсоль» взяла под патронаж. «Федорский» в Столинском районе серьезно набирает подходы. В Житковичах, Туров, мы ему не дадим спать и подтянем его на тот показатель, который есть. Я просто приведу пример, что даже вот Ляховичи и Ганцевичский район, 2 года назад они не помышляли, что можно 20 литров районом доить на корову. Сейчас уже 20 литров – уже губернатор начинает злиться: «Чего 20? Почему не 22?». Ольга Коршун, СТВ:

А что помогло им выйти? Михаил Русый:

Технологии, дисциплина, все то, что заложено во всех программах. Технологии и дисциплина – панацея от многих бед. В том числе природных. На неделе в Беларусь вернулась зима. Ураганный ветер, снег и, самое страшное, ночные заморозки. В «Парохонском» знают особенности местного климата. А потому, к примеру, кукурузу еще не сеяли. Говорят, погода установится, поднажмут, и в землю все ляжет в срок. Хозяйский подход, одним словом. Такое и требуется в первую очередь. А потом уже технологии, ноу-хау и иже с ними. Кстати, в «Парохонском» и этого в избытке.

Это настоящее спасение для аграриев в период засухи и премьера белорусских специалистов. Такую поливальную машину ждут буквально в каждом хозяйстве. Она автоматически орошает и тем самым повышает урожай до 40 %. Дмитрий Шаповалов, главный инженер Гомельского завода пусковых двигателей:

В Республике Беларусь у нас отсутствуют производители данных систем. Все аналогичные системы завозились из-за рубежа. То есть либо американские, либо итальянские. Возможно, из Китая.

А тем временем на полях под Минском испытывали еще одно чудо-техники. Для главы государства устроили тест-драйв самого мощного трактора в СНГ. BELARUS-5425 – экспериментальный трактор, под капотом которого 542 лошадиные силы, что делает его практически неуязвимым перед конкурентами. Топливный бак на 900 литров рассчитан на 10 часов непрерывной работы. Машина умеет переключать скорости на ходу, не теряя мощности. Кроме того, трактор оборудован системой автоматического вождения. Это наш бренд! Лукашенко предупредил промышленников об ответственности за качество техники. Читайте здесь.

Такому мощному агрегату нужны площади, чтобы разгуляться. Поэтому трактор ждут в крупных хозяйствах. А эти экземпляры – самый ходовой товар. Плуги, сеялки, прицепы для внесения удобрений – за ними обработка земли и в итоге качество и себестоимость продукции. Подробности. Ждут эту новинку и на Полесье, где почвы требуют максимальной подпитки и в целом особого подхода. К примеру, акцент в этом регионе делают не на зерно (на торфяниках выращивать его дороже и сложнее), а на травах. Это основа корма для скота. А чтобы заменить комбикорм и не обеднять рацион животных, в «Парохонском» из трав производят гранулы. Этот комплекс построили в рамках инициативы «Один район – один проект», которая должна стать опорой для регионов. В том числе для Полесья. Но на деле глава государства поручил пересмотреть подходы к этой программе. О чем говорил и во время командировки на юг, и на неделе на отдельном совещании. Читайте здесь. В «Парохонском», кстати, ничего не пропускают мимо ушей. Как и в Могилевской области, собираются строить комплекс для выращивания ценных пород рыб. Будут разводить форель. А кроме промышленности и сельского хозяйства, сегодня не менее рентабельно выглядит и туризм. Полесье – уникальный край, где точно есть на что посмотреть.