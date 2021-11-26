Беженцам привезли наши белорусские яблоки. Как начался 19-й день на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе в намерении попасть в ЕС. Люди рассчитывают на положительную реакцию со стороны Европы. Пока же человеческое отношение к ним проявляет только Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Вот и наступил 19-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Сейчас в лагере при логистическом центре «Брузги» идет завтрак. Все желающие получают горячее питание, наборы детского питания. Оно было, кстати, скорректировано в связи с ухудшением погодных условий. Все делается для того, чтобы состояние здоровья пребывающих здесь людей держалось на достойном уровне. Так, только вчера к медикам обратились порядка 170 человек. Сегодня в рацион добавили свежие фрукты, привезли наши белорусские яблоки. Полным ходом работает военно-полевая баня. Мужчины принимают сейчас душ. Ну и лагерь живет стабильно своей жизнь. Я думаю, что сегодня будет очень интересно.

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