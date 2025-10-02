Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа

В Минске фиксируется ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. При этом наиболее эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оптимальный срок – октябрь. Иммунитет формируется в течение двух недель и защищает во время всего эпидсезона. Особенно важно сделать прививку людям из групп риска: пожилым, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями.

Также вакцинацию в числе первых проходят педагоги, медики и социальные работники. Специалисты напоминают: пик заболеваемости, как правило, приходится на ноябрь – декабрь и февраль – март. Но профилактику стоит начинать заранее.