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Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа

02 октября 2025 18:07
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В Минске фиксируется ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. При этом наиболее эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа-2

Оптимальный срок – октябрь. Иммунитет формируется в течение двух недель и защищает во время всего эпидсезона. Особенно важно сделать прививку людям из групп риска: пожилым, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями. 

Также вакцинацию в числе первых проходят педагоги, медики и социальные работники. Специалисты напоминают: пик заболеваемости, как правило, приходится на ноябрь – декабрь и февраль – март. Но профилактику стоит начинать заранее.

Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа-4

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
В этом сезоне будет использоваться несколько видов вакцин. Это вакцина «Ваксигрипп» французского производства, это «Инфлювак». И для активной кампании вакцинации среди населения наиболее широко будет использоваться вакцина Gripol+. Все вакцины имеют все актуальные штаммы к данной инфекции, рекомендованные ВОЗ. Вакцина «Ваксигрипп» уже на протяжении достаточно большого промежутка времени используется у нас в стране и очень хорошо себя зарекомендовала.

Чтобы снизить вероятность заражения, врачи советуют соблюдать правила: регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками и проветривать помещения. Также важны полноценный сон, правильное питание и умеренная физическая активность.

# Грипп # Светлана Нечай # Здоровье # Вакцинация

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