Столичные организации здравоохранения готовятся к массовой вакцинации против гриппа

В Минске фиксируется ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. При этом наиболее эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске фиксируется ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. При этом наиболее эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оптимальный срок – октябрь. Иммунитет формируется в течение двух недель и защищает во время всего эпидсезона. Особенно важно сделать прививку людям из групп риска: пожилым, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями.
Также вакцинацию в числе первых проходят педагоги, медики и социальные работники. Специалисты напоминают: пик заболеваемости, как правило, приходится на ноябрь – декабрь и февраль – март. Но профилактику стоит начинать заранее.
Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
В этом сезоне будет использоваться несколько видов вакцин. Это вакцина «Ваксигрипп» французского производства, это «Инфлювак». И для активной кампании вакцинации среди населения наиболее широко будет использоваться вакцина Gripol+. Все вакцины имеют все актуальные штаммы к данной инфекции, рекомендованные ВОЗ. Вакцина «Ваксигрипп» уже на протяжении достаточно большого промежутка времени используется у нас в стране и очень хорошо себя зарекомендовала.
Чтобы снизить вероятность заражения, врачи советуют соблюдать правила: регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками и проветривать помещения. Также важны полноценный сон, правильное питание и умеренная физическая активность.