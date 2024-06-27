Жара неимоверная, оводы, мухи – страшное впечатление. Лукашенко о том, как работал в поле

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поле было разделено на три части. И вот эта часть – была посажена картошка. Поперек мы убирали, окучивали картошку. Это было 12 часов дня. Жара неимоверная. Оводы, мухи. Страшное впечатление. А потом уже я сам окучивал картошку. Это второе впечатление. А младший двоюродный брат водил лошадь. А он был поменьше меня ростом. И все время ему надо было идти руки вверх. Это лошадь здесь, она мотает головой. Ну, в общем, впечатления не вполне хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени.