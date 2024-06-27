Рабочий оршанского завода о Президенте: «Я выбрал – значит, буду за него»
Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство.
Владимир Акуленок, правильщик вручную 3 разряда цеха №25 Оршанского инструментального завода:
А что 2020 год? 2020 год – это же нормально все было. А я никуда не ходил, ничего. Какие забастовки? Я никуда не ходил. На выборы сходил проголосовать. Я никуда не ходил. Мне это не надо. А за какие перемены? Зачем? Государство потерять? Отдавать кому-то в руки? Кому отдать, если человек один?
Больше нет. А кого мы найдем с вами? Кто есть, кого найти сейчас, в наше время? Кого? Кому достанется? Страну разграбить не надо. Я только за одного человека. Я выбрал – значит, буду за него. А зачем, кому отдать? Вы видите, что в Украине делается. Там что? Кому там доверять? А у нас человек один. Доверие только к нему. А вот посмотрите, что в другой стране произошло. Сколько было?
Владимир Акуленок:
Все по делу, все нормально. Радуйся, живи. Работай. Мирно, все хорошо. Это же не Украина, это своя страна. Надо одному человеку доверять. А с кем можно общаться? Только с ним. Человек хороший. Зачем? Как руководитель сказал, «любимую не отдадут»! Кому отдавать? Не надо. Наша страна – значит, мы за страну будем воевать. Это наша Родина, мы здесь выросли. Наше все – это все наше. Наши дети, наше будущее, все здесь наше. Никому мы ее не отдадим. Наш Президент, и мы за ним!
Жара неимоверная, оводы, мухи – страшное впечатление. Лукашенко о том, как работал в поле (подробности).