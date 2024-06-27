Рабочий оршанского завода о Президенте: «Я выбрал – значит, буду за него»

Владимир Акуленок, правильщик вручную 3 разряда цеха №25 Оршанского инструментального завода:

А что 2020 год? 2020 год – это же нормально все было. А я никуда не ходил, ничего. Какие забастовки? Я никуда не ходил. На выборы сходил проголосовать. Я никуда не ходил. Мне это не надо. А за какие перемены? Зачем? Государство потерять? Отдавать кому-то в руки? Кому отдать, если человек один?

Больше нет. А кого мы найдем с вами? Кто есть, кого найти сейчас, в наше время? Кого? Кому достанется? Страну разграбить не надо. Я только за одного человека. Я выбрал – значит, буду за него. А зачем, кому отдать? Вы видите, что в Украине делается. Там что? Кому там доверять? А у нас человек один. Доверие только к нему. А вот посмотрите, что в другой стране произошло. Сколько было?