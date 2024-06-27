«Зарплата была 350 рублей». Владимир Акулёнок о том, как шокировал Президента и как изменился завод с 2018-го

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Потихонечку поднимаю, но очень медленно. Стремлюсь к подъему зарплаты.

– Какая у вас в прошлом месяце была зарплата?

– Да, я вот не помню. По-моему, четыреста…

– Сколько?

– 470.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Эти кадры из 2018-го выглядят словно из 1990-х. Казалось, в Беларуси предприятий в таком состоянии, как Оршанский инструментальный завод, уже давно нет, как и зарплат, размер которых тогда главе государства озвучил обычный рабочий. Притом озвучил не сразу. Спросите, что сложного ответить прямо на прямой вопрос? Но одно дело – говорить о хорошем, и совершенно другое – шокировать. Шокировать Президента страны. Спустя время именно эта связка, настойчивый вопрос Президента и правдивый ответ рабочего, позволила изменить судьбу предприятия и, главным образом, людей, которые на нем работали и, как наш герой, продолжают трудиться. Хотя, конечно, на сегодня это уже совершенно другой завод. Зарплата была 350 рублей, 2018 год

Владимир Акуленок: правильщик вручную 3 разряда цеха №25 Оршанского инструментального завода:

Откуда я знал, приедет Президент или не приедет? Мне же не говорили, что именно Президент приедет, я же не знал. Одет в форму. Президент приедет – я же не знал, конечно. Кто сказал? А человеку, конечно, увидеться в первый раз – это было... Ну, человек проходил по цехам, подошел ко мне. Там же больше не было куда подходить. Я же на рабочем месте был тогда, куда мне деваться... Он спросил про заработную плату. Когда я шел сюда, то это был маленький заработок. Жара неимоверная, оводы, мухи – страшное впечатление. Лукашенко о том, как работал в поле (подробности).

– А зарплата? Выросла зарплата или осталась на том же уровне?

– Да? Я не слышал. Особо не изменилась.

Владимир Акуленок:

С человеком пообщаться в первый раз – это растерянность какая-то. Потому что зарплата была 350 рублей, 2018 год. Даже, может, и того меньше было, получали некоторые, я не знаю. Так а если меня спросили, что сказать человеку? Иди, работай за 200 долларов. Соврать... Сколько было, столько и получал. Он задал мне вопросы, я ему сказал все. Но злости я никакой не почувствовал. Нормальный человек он. Нормальный человек в общении. Его взяла обида – видит, в каких условиях труда я работаю. Я думал, и вышел посмотреть на это, какие были условия труда. За это и ругался, конечно. Я думаю за это. А за что больше?.. Ну, как и в квартире. Вы проходите, вам это не понравилось, вы там это делали, там что-то грязное, там не убрано – вы делаете замечание. То же самое ему, наверное, замечание сделали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушай, это же... Ну, на каторге люди работали – легче, наверное, было. Как в этой темнотище здесь можно работать?!

– Александр Григорьевич, принято.

– Надо где-то подсветка, еще что-то как-то. Ну, надо это сделать. Подкрасить, привести в нормальное состояние. Ну, не понимают в правительстве этого. Значит, выделите ему деньги. Выделите немедленно. И пусть с завтрашнего дня приступают к работе. Сейчас лучше стало – оборудование новое, все есть, люди работают

Владимир Акуленок:

Уехал – начали все делать, переделывать. Посмотрите, как стало. Раньше же этого не было. Конечно, по сравнению с тем годом, сейчас лучше стало. Оборудование, посмотрите, новое. Все есть, люди работают. А раньше зимой было прохладно, а сейчас не мерзнем и слава богу. Оршанский инструментальный завод. Я не желал уходить никуда. Я уже привык – в этом цеху работаю, на заводе уже привык. Не собирался уходить. Я понимаю, предприятие, но если привык на одном предприятии, уже на одном работать. Зачем себе прерывать стаж? Я уже работаю на предприятии 19 лет, я никуда не хотел идти, я уже привык здесь. Обучение было свое. Никто же тебя не научит, не поставит, пока ты сам не научишься. Никто тебе не сделает, не покажет. Надо самому все делать уметь, учиться. Сложности, а если хочешь ты работать, то сам себя научишь. Если ты хочешь работать. Желание если у человека есть, он будет работать. Понимаете? А если желания у человека нет, то увы. Его ничем не заставишь. Лукашенко: «Мы создали государство без олигархов». О Президенте: человек он хороший, самостоятельный