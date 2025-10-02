Белорусы готовятся к Паралимпийским играм с государственной символикой

Белорусские паралимпийцы на зимних Олимпийских играх в Италии будут представлять страну с национальной символикой. Наших спортсменов восстановили в правах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного олимпийского комитета в Сеуле, на которой присутствовал и генеральный секретарь Белорусского паралимпийского комитета Николай Шудейко. Он поделился некоторыми подробностями судьбоносного заседания.
Николай Шудейко, генеральный секретарь Белорусского паралимпийского комитета:
До голосования у нас были интенсивные переговоры, встречи с представителями других национальных комитетов, международных федераций, которые имеют право голоса и являются членами Международного паралимпийского комитета. Мы чувствовали поддержку, понимание ситуации. Все были очень рады.
Я думаю, это дополнительный стимул и в подготовке. Но и самое главное, что, конечно, уже столько лет прошло, ребята просто истосковались, что не могут выйти в форме с нашим национальным гербом. Внутренне, конечно, было воодушевление, радость была на душе из-за того, что проделали большую работу и она увенчалась таким успехом. Победой.
Полную версию интервью генерального секретаря Белорусского паралимпийского комитета Николая Шудейко смотрите в программе Спорттаймер в воскресенье, 5 октября, в 21:45.