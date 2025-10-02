Белорусы готовятся к Паралимпийским играм с государственной символикой

Белорусские паралимпийцы на зимних Олимпийских играх в Италии будут представлять страну с национальной символикой. Наших спортсменов восстановили в правах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного олимпийского комитета в Сеуле, на которой присутствовал и генеральный секретарь Белорусского паралимпийского комитета Николай Шудейко. Он поделился некоторыми подробностями судьбоносного заседания.