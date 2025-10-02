Включились все регионы! В Беларуси началась массовая уборка кукурузы

В Беларуси началась массовая уборка кукурузы, в том числе на зерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено уже почти 125 тысяч тонн. Средняя урожайность этой культуры достигает почти 80 центнеров с гектара. В дело включились все регионы. По темпам лидируют юго-западные районы. Но и аграрии севера страны стараются не отставать. В Витебской области пройдено уже 35 % площадей. Средняя урожайность по кукурузе на силос чуть ниже предыдущего сезона, зато по зерну намерены выйти на достойный уровень.

Початки плотные, зерна насыщенно желтые – самое время отправлять растения под срез. В сельхозпредприятии «Рудаково» за две недели прошли почти треть площадей. Под культуры отвели почти полторы тысячи гектаров. Большая часть пойдет на силос. Задача обеспечить животноводство качественным кормом. Урожайность достойная – 250 центнеров с гектара. Ниже по сравнению с 2024 годом, но выше, чем рассчитывали.

Александр Барыбкин, бригадир растениеводческой бригады сельхозпредприятия «Рудаково»:

В уборке задействовано два измельчителя и 10 единиц техники. Что касается уборки на зерно. Заморозки помогли, подсушили кукурузу, ускорили уборку на зерно, и она подходит. Подходит уже, может, через дней 10 уже будет готова к уборке на зерно. С поля для измельченной кукурузы трансфер до территории молочно-товарного комплекса. Здесь идет закладка и трамбовка силосной траншеи. Соблюдаются все технологии, чтобы не потерять в качестве.