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Александр Шагойко больше не главный тренер «МЛ Витебска»

02 октября 2025 18:07
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Александр Шагойко официально ушел с поста главного тренера «МЛ Витебск». 45-летний специалист руководил командой с января текущего года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У руля витебской дружины Шагойко провел 28 матчей, в которых одержано 19 побед. В последних поединках клуб из Витебска потерпел поражения в трех играх подряд. Тем не менее команда остается лидером в чемпионате страны. В активе команды 52 очка после 23 матчей. Исполняющим обязанности рулевого назначен тренер дубля Виктор Петрашко.

# Футбол

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