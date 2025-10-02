В ТЦ «Столица» открылась выставка «Минск глазами юных екатеринбуржцев»

Минск глазами юных екатеринбуржцев. В атриуме торгового центра «Столица» открылась выставка детского творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она стала итогом международного конкурса.
Минск глазами юных екатеринбуржцев. В атриуме торгового центра «Столица» открылась выставка детского творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она стала итогом международного конкурса.
В нем приняли участие 65 художников из детских школ искусств Екатеринбурга. Отобрали почти 30 лучших работ. Эти ребята никогда не были в Минске, но смогли передать красоту его улиц и знаковых архитектурных объектов через свои произведения.
Несмотря на тысячи километров, которые разделяют города, молодежь активно сотрудничает в сферах образования и культуры. А открытие выставки стало заключительным мероприятием проекта «Молодежные дни Екатеринбурга». Жители столицы уже успели оценить произведения юных художников.
Ольга Змитроченко:
Очень приятно видеть в торговом центре такое большое количество очень красивых картин. Видно, что ребята старались. Каждая работа выполнена профессионально. Очень удивляет уровень подготовки молодых ребят, художников. Больше всего понравилась, наверное, картина Большого театра оперы и балета.
Выставка «Минск глазами юных екатеринбуржцев» продолжает добрую традицию побратимских отношений между городами и будет размещена в значимых местах столицы, чтобы как можно больше жителей смогли увидеть работы.