В ТЦ «Столица» открылась выставка «Минск глазами юных екатеринбуржцев»

Минск глазами юных екатеринбуржцев. В атриуме торгового центра «Столица» открылась выставка детского творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она стала итогом международного конкурса.

В нем приняли участие 65 художников из детских школ искусств Екатеринбурга. Отобрали почти 30 лучших работ. Эти ребята никогда не были в Минске, но смогли передать красоту его улиц и знаковых архитектурных объектов через свои произведения.

Несмотря на тысячи километров, которые разделяют города, молодежь активно сотрудничает в сферах образования и культуры. А открытие выставки стало заключительным мероприятием проекта «Молодежные дни Екатеринбурга». Жители столицы уже успели оценить произведения юных художников.